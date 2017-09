Færdes du jævnligt i skoven, eller hvor der er langt græs, er du i risiko for at blive bidt af en sulten flåt. Flåter lever af blod, og de små blodtørstige mider trives bedst i fugtige, skyggefulde områder med tæt bevoksning. Ofte sidder flåten i toppen af et græsstrå og venter på, at et pattedyr som fx et rådyr eller menneske passerer.

Risiko for borrelia og TBE ved flåtbid

Flåten er kun et par millimeter lang, og dens bid er ganske ufarlig for de fleste af os. For ca. 2 pct. af dem, der bliver bidt, kan et flåtbid dog blive ganske alvorligt.

Borrelia: En flåt kan være bærer af borreliabakterien, der kan overføres til mennesker og føre til borrelia. Sygdommen kan i værste fald kan give hjernebetændelse og muskellammelser, typisk i ansigtet.

Fjernes flåten inden for 24 timer, er risikoen minimal.

TBE: Nogle flåter kan også være bærere af en virus, der kan føre til den mere sjældne sygdom TBE, skovflåtbåren hjernebetændelse. Denne smitte overføres hurtigt efter et flåtbid.

Er man smittet, vil man 1-2 uger efter få influenza-lignende symptomer. Efter en kortere periode uden symptomer vil cirka en tredjedel udvikle tegn på hjernebetændelse med hovedpine, feber og lammelser.