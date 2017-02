Det her vitamin skal du spise, hvis du har ondt i maven

Der findes tusindvis af opskrifter, hvis du har problemer med maven. Men de fleste omhandler kost. Faktisk kan du nøjes med et enkelt vitamin, hvis du døjer med oppustethed, diarreé eller andre generelle mavesmerter.

Laks eller sollys kan være nok. Men det kan også være en god idé at at tilføje ekstra D-vitamin til din kost. Du skal prøve dig frem, for du må heller ikke få for meget - men netop nu indtager du højst sandsynligt slet ikke den mængde D-vitamin, din krop har brug for.

Et studie viser fx, at du faktisk kan gå gå rundt og lide af irritabel tyktarm - helt uden at være klar over det. Og det bør der sættes en stopper for.