På grafen til venstre symboliser den røde streg dem, der går i sauna én gang om ugen, mens den grå er dem, der går i sauna 2-3 gange om ugen, og den sorte er dem, der benytter den mellem 4 og 7 gange ugentligt. Kurverne viser, at risikoen for at dø af pludselig hjertedød er cirka halveret, hvis du går i sauna 4-7 gange om ugen, i forhold til hvis du nøjes med en gang.

Grafen til højre viser, at det også har betydning for hjertesundheden, hvor lang tid man spenderer i varmen. Risikoen for pludselig hjertedød er 52 procent lavere hos dem, der sidder i saunaen mere end 19 minutter ad gangen, i forhold til dem der går ud efter mindre end 11 minutter.

Sådan sænker saunabadning dit blodtryk

Når det bliver virkelig varmt, som det gør i saunaen, er kroppens reaktion at gøre sig klar til at kæmpe eller flygte fra heden. Det er ren motion for dit hjerte.