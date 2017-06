... har tjek på prisen på lommeletter

Du aner ikke, hvad en liter skyr koster eller om skoudsalget er fløjtet i gang. Men til gengæld har du helt tjek på, hvad en pakke Kleenex står i og ved præcis, hvilket supermarked, der har lommeletter på tilbud. For når snottet først fosser ud af næsen, har du kun én ven i nøden.

... ser frem til regn

Som den eneste i din omgangskreds håber du på en halvdårlig sommer med masser af regn, der kan få de irriterende pollen til at falde til jorden.

... går med solbriller, selvom det er overskyet

Du ligner mere og mere en panda, efterhånden som sommeren skrider frem, for solbrillerne viger ikke fra din næserod, om der så er nok så overskyet.

... sover med lukket vindue I 40 grader

Risikoen for at listige indbrudstyve får gode idéer hjemme hos dig, er cirka lige så stor som risikoen for, at det sner I juli. Her er der nemlig ingen gardiner, der blafrer i sommerbrisen uanset, hvor højt termometeret sniger sig op.