3. Styrk dit immunforsvar med GRØNKÅL

Derfor: De mørkegrønne, krøllede blade strutter af C-vitaminer, der er med til at beskytte kroppen mod virus og bakterier.

Sådan kan du spise det: Den nemmeste løsning er at smide grønkålsblade i blenderen til din smoothie. Ellers kan du spise den finthakket i salater, fx med appelsiner i tern og granatæbler, eller med bær, nødder, bacon og hvidløg, der også klæder den bitre grønkål. Grønkål er også fin i supper og madtærter eller hvad med en hjemmelavet grønkålspesto?

Anbefalet mængde: 50 g grønkål giver dig den daglige, anbefalede mængde C-vitamin, men du må gerne tygge dig gennem mere.

Alternativer: Andre i kålfamilien har også et højt indhold af C-vitamin og kostfibre, for slet ikke at tale om rød peberfrugt og hyben, der ligger helt i top.

Læs mere om den supersunde grønkål

4. Styrk dit immunforsvar med BLÅBÆR

De små, blå bærer spækket med antocyaniner, en aktivt antioxidant, der udretter små mirakler for dit immunforsvar. De fleste af de sunde stoffer sidder i skallen, og da bær har en stor skal-overflade i forhold til dens indre, er bær i særklasse. Blåbær indeholder desuden masser af C-og E-vitamin, der også styrker dit immunforsvar.

Sådan kan du spise dem: Spis dem som slik, prop dem på skyr, havregryn, pandekager og grød eller i dine smoothies og salater.

Anbefalet mængde: Du kan ikke spise for mange blåbær. Mellem 100 og 250 gram blåbær eller ca. 2 dl om dagen ser ud til at kunne give en målbar gevinst for din sundhed.

Alternativer: Alle blålige bær indeholder maser af antocyaniner, så prop dig også med solbær, brombær og boysenbær.

5. Styrk dit immunforsvar med PARANØDDER

Paranødder har et højt indhold af selen, som mange af os får for lidt af. Mineralet sætter skub i produktionen af hvide blodlegemer, der forsvarer kroppen mod angreb fra fx virus og bakterier.

Sådan kan du spise dem: Spis dem allernemmest som snack, eller grofthakkede på din Cultura eller på dine salater.



Anbefalet mængde: Hold dig til 30-50 gram nødder om dagen.

Alternativer: Du finder masser af selen i indmad, torskerogn og tun samt generelt i fisk, æg og skaldyr.