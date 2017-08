6 almindelige maveproblemer og deres løsninger

Ondt i maven er blevet en folkesygdom, og det skønnes, at mere end halvdelen af os indimellem lider af oppustethed, mavesmerter, diarré, forstoppelse eller luft i maven. Mere end hver tredje kvinde har endda dagligt problemer med maven.

Alligevel er det kun en forholdsvis lille andel af lægekonsultationerne, der handler om netop fordøjelsen. Og det er der en ganske særlig grund til. Studier viser nemlig, at vi langt hellere taler om hovedpine og dårlige knæ end om knas med fordøjelsen.

Ikke desto mindre er det vigtigt at tage hånd om maveproblemerne. For det første kan tilsyneladende helt almindelige maveonder i sjældne tilfælde skyldes noget alvorligt såsom tarmkræft, og for det andet kan du smadre din livskvalitet helt unødigt i stedet for at gøre noget ved sagen.