5 ting, der påvirker din mentale sundhed

3. Stress kan være bestemt

Et studie fra Archives of General Psychiatry viser, at folk med et lavt indhold af det stress-relaterede gen, var langt mere negative i stressede situationer sammenlignet med andre. Det lave indhold af genet kan være arveligt - og så hjælper det i øvrigt ikke, hvis du gerne vil undgå stress og angst.

4. En sund krop påvirker dit sind

Ja, det er ikke en skrøne, at krop og sind hænger sammen. Hvis du sørger for at spise sundt og varieret og dyrke motion regelmæssigt, vil du føle dig både gladere, mere overskudsagtigt og langt mindre stresset.

5. Angst kan påvirke dit hjerte

Et studie viser, at folk, der lider af panikangst, har langt større risiko for at få hjerteanfald og hjerterelaterede sygdomme. Symptomerne er bl.a. voldsom sved og hurtig vejrtrækning. Vi anbefaler, du kontakter din læge omgående.