3. Drik masser af vand

Vand er supervigtigt for dit velbefindende og energiniveau. Går du rundt og føler dig træt og uoplagt, skyldes det netop ofte væskemangel.Drik gerne 2 liter vand om dagen, og glæd dig så over, at det også gavner din fordøjelse og hud.

4. Få din nattesøvn

Forskerne bliver mere og mere klar over, hvor vigtig en god nattesøvn er for vores helbred. Sover du dårligt, svækker du fx både dit immunforsvar og øger din risiko for overvægt, stress og hjerte-kar-sygdomme.Gå i seng så tidligt, at du kan nå at få omkring 7 timers søvn.