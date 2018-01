10 tips til et sundere underliv

Har dit underliv hidtil fungeret uden bøvl, hører du til de heldige. Langt de fleste af os vil nemlig blive ramt af ét eller flere underlivsproblemer gennem livet, og især efter at vi har passeret overgangsalderen. Heldigvis er der flere ting, du selv kan stille op. Herunder viser vi dig, hvordan du forebygger bakterielle ubalancer, og hvordan du håndterer de mest hyppige underlivsproblemer.

1. Hold igen med sæben

Selvfølgelig er det vigtigt, at du har en god hygiejne, men faktisk er skeden så smart indrettet, at den renser sig selv. Overdreven hygiejne med sæbe i det følsomme område gør tværtimod slimhinderne følsomme og kan medføre kløe. Hvis du vil bruge sæbe, så vælg en med en lav pH-værdi.

2. Drop trusseindlæg

Medmindre du lider af inkontinens, bør du holde dig fra trusseindlæg. Den imprægnerede overflade på produktet kan nemlig både give kløe, svie og irritation. Kan du ikke undvære trusseindlæg, så vælg de økologiske varianter, der er blidere mod hud og slimhinder end de almindelige.

3. Lad håret stå

Nogle mener, det er decideret uhygiejnisk at være behåret forneden, men det er faktisk ikke helt rigtigt. Barberer du kønsbehåringen væk, bliver dit underliv tværtimod mere modtageligt over for bakterier, og samtidig risikerer du, at dine indre kønslæber kommer til at stikke ud.