Triglycerider

Triglycerid er ligesom kolesterol et fedtstof, der findes i blodet. Et forhøjet niveau af triglycerider i blodet forekommer især hos personer med fedme, diabetes og nyresygdomme, som af samme grund også er mere disponerede for at få åreforkalkning.

Makronæringsstoffer

Fællesbetegnelse for kostens energigivende næringsstoffer, dvs. kulhydrat, fedt, protein og desuden alkohol. Bortset fra alkohol er alle makronæringsstofferne strengt nødvendige, for at kroppen kan fungere, som den skal. Antonym: mikronæringsstoffer, hvilket bl.a. omfatter vitaminer og mineraler.

Grænseværdi

Politisk fastsat værdi for højest tilladte indhold af et uønsket stof i et produkt, fx kviksølv i fisk eller pesticider i drikkevand.

Cøliaki

Synonym: glutenintolerance. Cøliaki er en tarmsygdom, der udløses af såkaldte prolaminer, en slags proteiner, der bl.a. findes i hvede, byg og rug, bedre kendt som gluten. Sygdommen manifesterer sig typisk ved symptomer som mavesmerter, diarré og vægttab. Cøliakere har desuden svært ved at udnytte kostens næringsstoffer fuldt ud, hvis ikke de lever efter en glutenfri diæt.

Antioxidanter

En lang række stoffer, der beskytter mod oxidation i kroppen, dvs. den proces, der som følge af fx cigaretrøg, sollys eller forurening ødelægger dine celler, og som på sigt kan føre til kræft. Antioxidanter er naturligt forekommende i mange frugter og grøntsager, men kan også optræde som tilsætningsstoffer for at øge madens holdbarhed.

Fermentering

Ordet betyder “at gære” og dækker over en gammel konserveringsmetode, der traditionelt har været brugt til at forlænge holdbarheden af visse råvarer. I nyere tid har videnskaben dog vist, at fermenteret mad bl.a. kan styrke dit immunforsvar og hjælpe dig ned i vægt.

Detox

Forkortelse for detoxification, dvs. afgiftning. Bruges om udrensende kure, hvor du spiser så lidt som muligt for at fremme udskillelsen af ophobede giftstoffer. Videnskaben har dog endnu ikke kunnet dokumentere, at detoxkure rent faktisk er i stand til at udrense kroppen.

LCHF

Forkortelse for Low Carb High Fat. LCHF-livsstilen går ud på at minimere kulhydraterne i kosten og erstatte dem med fedt, bl.a. ud fra tanken om, at kulhydraterne feder, og at smør, fløde og andre kilder til mættet fedt øger mætheden og styrker forbrændingen.

