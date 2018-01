Få flere grøntsager ind i hverdagen med Cutter & Slicer

Grøntsagsgaranti i hverdagen

Vil du gerne sikre, at du og din familie får nok af de fiberrige, sunde grøntsager og frugter? Så er en Cutter & Slicer løsningen.

Med Cutter & Slicer kan du hurtigt og nemt skære grøntsager og frugter ud i flotte og mundrette stykker. Cutter & Slicer kommer med et hav af forskellige blade, der passer til alle former for frugt og grønt. Den smarte, vandtætte boks gør det let at pakke grøntsagsstave og frugtbåde til madpakkerne, eller sikre dig en frisk salat flere dage i streg. Du slipper desuden for besværlig rengøring, for efter brug kan du blot smide Cutter & Sliceren og dens blade i opvaskemaskinen.

Derfor får du lige nu en Cutter & Slicer sammen med tre numre af I FORM for kun kr. 119,- + porto.

Herunder kan du se Cutter & Sliceren i funktion.