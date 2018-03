Støvsugning, havearbejde, oprydning og tøjvask. Hverdagen er fyldt med praktiske gøremål, og ærgrer du dig over, at de gør indhug i din fritid, så læs med. For glæden ved et pænt hjem er ikke det eneste, du opnår.

Det siger forskere, som gennem syv år har fulgt mere end 130.000 personer og målt deres bevægelse i hverdagen. Konklusionen er klar: Daglig aktivitet er med til at forlænge dit liv markant, uanset om du træner, går ture eller blot er aktiv i hjemmet.

Laver du fx husarbejde i en halv time mindst fem gange om ugen, sænker du din risiko for en tidlig død med 28 procent. Og når du helt op på 750 minutters aktivitet om ugen, altså ca. en time og tre kvarter dagligt, falder risikoen med hele 36 procent.

Kilde: McMaster University