Dine gener er skyld i slem PMS

Reagerer voldsommere på hormoner

Studiet havde til formål at afdække, hvordan kvinder med og uden PMDD responderede på hormoner, og det viste sig, at når kvinderne med PMDD blev sat i forbindelse med hormonerne østrogen og progesteron, fik de symptomerne på PMDD tilbage, og ligeledes forsvandt de igen, når de ikke var udsat for hormonerne. Studiet viste altså, at kvinder med PMDD i højere grad bliver påvirket af hormoner end kvinder uden PMDD. Derudover kiggede forskerne på de hvide blodlegemer hos kvinder med og uden PMDD, og her viste det sig, at blodlegemerne hos kvinderne med PMDD havde en gensammensætning, der reagerede anderledes end kvinderne uden PMDD. Så helt generelt viste studiet, at der rent faktisk kan kædes en biologisk forklaring til, hvorfor nogle kvinder reagerer voldsommere på ændringer i deres hormonbalance end andre.