Derfor har alle mennesker faktisk brune øjne

Hvor meget påvirkes min træning af alkohol?

Jul og nytår er højsæson for høje promiller, og du kan være ret sikker på at have et tungt hoved dagen derpå, men hvordan er det lige med træning og alkohol? Bliv klogere på, hvad de våde varer gør ved din fysik, og forbered dig på et par ubehagelige overraskelser.