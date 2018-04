Så er det afgjort: A-mennesker lever længere

Hvis du har svært ved at finde din seng om aftenen, så risikerer du ikke bare at være træt dagen efter. Ny forskning fra University of Surrey og Northwestern Medicine viser, at natteravne har 10 % højere risiko for at dø tidligere end deres morgenfriske venner. Studiet slår dermed én gang for alle fast, at A-mennesker lever længere end B-mennesker.



10 tegn på at du er et B-menneske

Derfor dør B-mennesker tidligere

Hvor A-mennesker foretrækker at gå tidligt i seng og stå op med solen, holder B-mennesker af at være længe oppe og skal til gengæld kæmpe sig ud af fjerene om morgenen. Ifølge Kristen Knutson, som er medforfatter af studiet, er der mange usunde faktorer forbundet med det at være sent oppe alene. Det kan være for stort indtag af alkohol, stress eller at man simpelthen spiser på forkerte tidspunkter. Studiet viser også, at natteravnene i højere grad end de morgenfriske lider af diabetes, psykiske lidelser og neurologiske sygdomme.

Kan B-mennesker blive A-mennesker?

Om du er et A- eller B-menneske afhænger både af genetik og miljø. Men hvis du er B-menneske, er du altså ikke dømt til at være natteravn resten af dit liv. Ved fx at sørge for at blive eksponeret for lys tidligt om morgenen og ikke om aftenen, kan du ændre din adfærd til at være mere som et A-menneskes. Prøv også at ændre din dagsrytme, så du laver færre aktiviteter om aftenen og gå tidligere i seng, så du får mere søvn.



Kilde: University of Surrey