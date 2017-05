4. Din hud bliver mindre elastisk

Prøv at hive lidt op i din hud på hånden og se, om den hurtigt falder tilbage på plads. Tager det længere tid for din hud, kan det være et tegn på dehydrering, da det kan ske, at huden bliver mindre elastisk.

5. Du stopper med at svede

Sveder alle andre, mens du ikke gør? Så er det måske et tegn på, at du er dehydreret. Det betyder, at din krop er så lav på væske, at den selv prøver at producere væske (som den ikke har), hvilket også kan medføre svimmelhed.

6. Mørk urin

Din urin kan fortælle dig, hvorvidt du er i væskemangel eller ej. Det er nemlig sådan, at jo mindre vand du har indtaget, jo mørkere bliver din urin. Så har du mørkere urin end normalt, er det bare med at få noget væske indenbords.

7. Hovedpine

Hovedpine er nok en af de mindst mærkelige tegn på dehydrering, som de fleste har oplevet og kender til. Grunden er, at du inde i hovedet har en væskesæk siddende, og er den tømt for væske, vil det skabe hovedpine. Væsker som alkohol, koffein og energidrikke hjælper IKKE på din dehydrering, da de virker vanddrivende på kroppen.