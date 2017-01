7 sunde dage i Singapore

2. Løb en tur i Botanisk Have

Den 157 år gamle have er den eneste tropiske i verden, der er på UNESCO's Verdensarvsliste, så der er flotte sanseindtryk at suge til sig, hvis du tager en tur rundt med løbeskoene på. Hent app'en Singapore Botanic Gardens Navigator på iTunes, så det er nemt at finde fede ruter.