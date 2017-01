7 myter om flade numser

Sandt eller falsk?

Myte 1: Styrketræningsøvelser som squats omsmelter fedtet fra ballerne!

Falsk! Ingen tvivl

Squat er en virkelig effektiv trænings­øvelse, hvis du gerne vil have en større og mere muskuløs numse. Men uanset hvor meget du træner ballerne, omsmeltes fedtet ikke. Fedtet forbrændes jævnt fra alle depoter i kroppen, hvis du indtager færre kalorier, end du forbrænder. Ellers ikke!

Myte 2: Dine ballers størrelse afslører din kondition!

Falsk!

Flade hængeballer kan give et fingerpeg om, at ejermanden ikke er nogen superatlet, men din numses form er dog ikke nok til at kunne afgøre dit kondital. Typisk er en veltrænet og muskuløs numse dog udtryk for, at musklerne bruges mere eksplosivt. Udholdenhedsidrætsudøvere som maratonløbere har generelt små numser. Men svaret er langtfra entydigt. Myte hermed aflivet.

