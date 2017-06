7 kropsmyter, du ikke skal tro på

3. Tyggegummi bliver i din krop i 7 år

En sejlivet skrækhistorie er, at et stykke tyggegummi bliver i din krop i hele syv år, hvis du kommer til at sluge det – angiveligt fordi tyggegummiet klistrer sig fast til indersiden af din mavesæk.

Men den myte har ikke hold i virkeligheden: Et stykke tyggegummi følger samme fordøjelsesproces som alt andet mad og forlader kroppen sammen med din afføring efter cirka 24 timer.

4. Du taber det meste af din varme gennem hovedet

Påstanden bliver ofte brugt til at overbevise børn om, at de skal tage deres strikhue på.

Men der er endnu ingen klare beviser for, at der skulle være et særligt stort varmetab fra hovedet i forhold til dets overfladeareal.

Vi taber kropsvarme fra alle de steder på kroppen, der ikke er dækket til. Og her er ansigt og hoved ofte mest udsat.