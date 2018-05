Er du træt af at sætte store og urealistiske sundhedsmål, du alligevel aldrig når? Start med de nemme stik. Her har vi samlet 7 af slagsen, der giver dig en sundere hverdag.



3 gange dagligt skal du fylde din drikkedunk. Du har nemlig minimum brug for 1½ liter væske i døgnet ifølge de officielle anbefalinger. Sveder du meget, eller er du meget fysisk aktiv, har du brug for mere væske end normalt.

Sov uden tøj

Når du sover i dit Eva-kostume, har du nemmere ved at holde din kropstemperatur nede. Det gør, at du udløser mere af søvnhormonet melatonin, der giver dig en bedre søvnkvalitet. Sover du sammen med en partner, kickstarter følelsen af hud mod hud desuden udskillelsen af hormonet oxytocin, hvilket øger sexlysten.

Tyg tyggegummi med mintsmag, når du besøger supermarkedet. Smagen af mint mindsker nemlig trangen til søde sager

Spar på saltet

Sæt din saltkværn væk, så du vænner dig til at smage på maden, inden du giver den gas med det hvide mineral. Når du ikke kan se saltet, glemmer du måske helt, at det er en mulighed.