Få frisk luft

Frisk luft og dagslys giver dig nærmest øjeblikkeligt ny energi til at klare hverdagen. Sæt dig udenfor og nyd den friske luft - eller endnu bedre; gå en tur i grønne omgivelser. Det virker afstressende og øger dermed dit overskud.

Hold dit blodsukker stabilt

Tjek, om du er afhængig af sukker Dyrk motion Du kender det sikkert selv; at træning giver dig masser af energi og overskud. Prøv at få minimum en halv times motion hver dag. Hvis du føler dig stresset, så undgå den hårde intervaltræning, og gå eller lunt i stedet en lang tur i naturen.

Sukker giver dig et kick, men desværre er det hurtigt overstået og efterlader dig endnu mere træt og drænet for energi. Derfor er det en god ide at takke nej til de søde sager og i stedet fokusere på at holde dit blodsukker stabilt. Det gør du ved at spise regelmæssigt, vælge fiberrige kulhydrater og ved at spise lidt protein og fedt sammen med dem.