De dage i måneden, hvor du har menstruation, er ikke helt ligesom alle andre dage. Tjek om du ikke også altid… :

Får lyst til sødt

Du manglede bare lige lidt grøntsager, men går ud af butikken med både chokolade, is, lakrids og cookies. Inden du går i seng, er det hele spist. “Jeg må godt, for det er synd for mig”, trøster du dig selv - og gentager seancen dagen efter.

Har humørsvingninger

Det ene øjeblik er du i højt humør, det næste øjeblik vrisser du af alt og alle, eller bryder i gråd. Et forkert blik fra din mand, en knækket negl eller ingen mælk i køleskabet er nok til at gøre udslaget.

Er ekspert i at skjule bind og tamponer

Selv om menstruation er helt naturligt, er det de færreste, der trasker af sted mod toilettet med en tampon åbenlyst i hånden. De fleste af os udvikler gennem årene en finpudset teknik med diskret at liste bind eller tamponer ind i håndfladen, op i ærmet, eller ned i lommen.

Har paranoia om at bløde igennem

De der lammende sekunder, hvor man frygter, at man er blødt igennem, er SÅ forfærdelige. Når naturen nu synes, at vi kvinder skulle udstyres med blødninger, hvorfor har den så ikke givet os et hoved, der kan dreje 180 grader, så vi hurtigt kan tjekke os selv bagpå?

Bliver afhængig af din varmedunk

Smerter i underlivet er en hyppig gæst, og du bruger mere tid i din seng end ellers. Det eneste selskab, du har lyst til under dynen, er din gode gamle varmedunk, men den er til gengæld også velkommen.

Se mere i denne sjove video: