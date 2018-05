3 grunde til, du får tics i øjet

Du indtager meget koffein

Ligesom koffein kan give øget hjertebanken, kan det også være en mulig årsag til muskeltics. En potentiel forklaring er, at koffein virker stimulerende, hvilket øger mængden af de såkaldte transmittere, der sender signaler til muskelfibrene om at trække sig sammen, fx i øjenlåget.

Du er stresset

Muskeltics er et almindeligt symptom på stress. En mulig forklaring er, at du typisk har mere adrenalin i kroppen, når du er stresset, hvilket kan gøre det lettere for musklerne at trække sig sammen. Det samme er tilfældet, hvis du bliver bange eller forskrækket.

Du er træt

Når øjenlåget vibrerer, prøver kroppen typisk at fortælle dig, at du skal slappe af eller lave noget andet end det, du er i gang med. Både træthed og for lidt søvn kan nemlig resultere i sitrende øjenlåg.

Kilde: Jacob Geday, speciallæge i neurologi