4 vaner, du bør droppe på arbejdet

1. Siddefælden. De fleste sidder i forvejen ned en del timer derhjemme, så hvis arbejdsdagen også rummer 8 timer på bagdelen, løber sidde-regnskabet hurtigt op.

Et australsk studie har vist, at personer, der sover for meget (over ni timer hver nat), sidder for meget ned (over syv timer om dagen), og ikke er aktive nok (under 150 min. om ugen) har fire gange så stor sandsynlighed for tidlig død sammenlignet med personer, der ikke har disse dårlige vaner. Så rejs dig op!

2. Dårlig holdning. Jo dårligere din rygsøjle har det, desto større sandsynlighed er der for, at du vil få brug for hjælp til basale dagligdagsgøremål (fx bad og spisning), når du bliver gammel. Der er derfor god grund til at arbejde med en stærk holdning.

Desuden har et amerikansk studie vist, at en god holdning øger ens daglige energiniveau.