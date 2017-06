4 usunde ting, der sker, når du sidder for meget ned

Vi er mange, der har et stillesiddende arbejde, der gør, at vi sidder ned i næsten 8 timer alle arbejdsugens 5 dage – selvfølgelig lige med undtagelse af, når vi er løbet tør for kaffe og skal hente endnu en gang, gå til frokost eller besøge “det lille hus”.

Når vi kommer hjem efter en lang arbejdsdag, er der heller ikke altid overskud til at bevæge sig ned i træningscenteret. Men faktisk kan der være en række yderst alvorlige konsekvenser ved at være for inaktiv.

Vi har her samlet 4 ting, som bliver påvirket, hvis du sidder for meget ned – måske var det i virkeligheden en idé at læse denne artikel stående?

1. Dit kolesterol

Når du sidder ned i mere end to timer, reduceres din forbrænding betydeligt. Lipoprotein lipases er et enzym, som hjælper kroppen med at nedbryde fedt, men denne funktion svækkes, når du er inaktiv for længe ad gangen. Enzymet spiller også en stor rolle i forhold til at forbedre et dårligt stofskifte.