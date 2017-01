4 tegn på, du drikker for meget kaffe

For meget kaffe kan nemt medføre dumme bivirkninger. Se bare disse 4 tegn!

1. Du har for meget energi

Du har sikkert prøvet, at du begynder at ryste på hænderne, hvis du har drukket for meget kaffe. Selvom du måske gerne vil have mere energi, kan du nemt komme til at drikke for meget kaffe. Udover rystelser vil dit hjerte også banke hurtigere – og nogle er så uheldige, at de får angst og vredesudbrud.

Tip! Hvis du elsker kaffe, så prøv med en koffeinfri version, så du undgår de uheldige bivirkninger.

2. Du bliver træt i løbet af dagen

Der er ingen tvivl om, at koffeinen i kaffe kan give dig et ordentlig skud energi. Men studier viser, at særligt produktive mennesker får behov for at sove midt på dagen, og de arbejder pludselig væsentligt langsommere, når de indtager for meget kaffe.