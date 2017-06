4 slags hovedpine, du aldrig har hørt om

Du har helt sikkert stiftet bekendtskab med spændingshovedpine og de pulserende smerter, der typisk banker på efter en aften med alt for meget alkohol. Måske du tilmed lider af migræne en gang imellem.

Men vidste du, at der findes flere hundrede forskellige former for hovedpine? Bliv klogere på fire af dem her.

1. Anstrengelsesudløst hovedpine

Har du dyrket intens motion, kan du få akut hovedpine som følge af den fysiske anstrengelse. Tilstanden er kendetegnet ved pulserende smerter i hele hovedet og går som regel over af sig selv, men kan vare op til 48 timer.