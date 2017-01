3 ting, du har fået fortalt om din krop, som slet ikke passer

2. Når man barberer sig, bliver hårene tykkere og mørkere

Forkert igen. Det er synet, der bedrager. Hårene på kroppen bliver hverken tykkere eller mørkere, når de gror ud igen efter barbering. Det ser bare sådan ud, fordi hårene, efter at være blevet barberet ind til huden, vokser direkte ud, og derfor ser tykkere og mørkere ud.

3. Væk aldrig nogen, der går i søvne

Helt tilbage fra barndommen er mange blevet lært, at det kan være decideret farligt at vække nogen, der går i søvne. Skulle du tilfældigvis bo sammen med en, der har tendens til at gå i søvne, så skal du altså ikke være så bekymret for at vække vedkommende. Der findes nemlig ingen eksempler på, at det skulle være skadeligt. Tværtimod befinder de sig jo netop i en sovetilstand, der gør, at det meget vel kunne være klogt at hjælpe dem i seng, for at undgå at de faldt eller gik ind i noget.