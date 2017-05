3 nemme vaner, der giver overskud

Jern er et mineral, der er vigtigt for præstationsevnen – især hvis du træner meget. Det er nemlig en del af de røde blodlegemer, der hjælper med at bære ilt rundt i kroppen. Dog optager kroppen kun en lille del af det jern, den får gennem maden, og derfor kræver det ofte nogle ekstra sundhedsmanøvrer at få nok. Her får du (nemme) tips til at tanke dine jerndepoter ordentligt op.