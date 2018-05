Selv de mindste ændringer i dine kostvaner kan gøre en kæmpe forskel, hvis du gerne vil leve sundere. Vi har samlet 15 geniale tips her.



Spis æg til morgenmad

Skifter du din stivelsesholdige morgenmad ud med en æggeholdig variant, fx en omelet, spiser du automatisk mindre resten af dagen, har forskning vist. De ovale sundhedsbomber er nemlig spækket med mættende proteiner, og så bidrager de desuden med jern, E- og D-vitamin.





Skær kage ud i små stykker

Uanset størrelsen på kagestykkerne vil din hjerne forbinde det med én portion, hver gang du rækker ud efter et stykke. På den måde snyder du dig selv til at reducere dit sukkerindtag, uden at det føles, som om du har fået mindre kage af den grund.





Erstat smørret

Brug moset avocado eller en smule mayonnaise, hvis du ikke kan undvære fedtstof på dine rugbrødsmadder. I modsætning til smør virker denne type fedt, det såkaldte MUFA-fedt, antiinflammatorisk og har bl.a. også vist sig at være godt for hjertet.



Sød med banan

Erstat en del af det raffinerede sukker i dit bagværk med bananmos. Den gule superfrugt er nemlig rig på frugtsukker, som giver en naturlig sødme til dit bagværk. Og som bonus får du både en masse B-vitamin og også lidt A- og C-vitamin.



Spis kartofler med skræl

Ud over kostfibre får du også flere af de B- og C- vitaminer, der sidder i selve skrællen eller lige under skrællen. Som bonus sparer du også tid ved at slippe for at skrælle kartoflerne.



300 procent flere fibre får du ved at erstatte hvid pasta med fuldkornspasta.





19 PROCENT mindre drikker du, når du benytter et smalt glas.

Brede glas snyder dig til at tro, at der er mindre i, end der i virkeligheden er. Derfor kan du nemt komme til at få flere flydende kalorier indenbords. Vælg derfor smalle glas til sodavand, juice og kakao, og drik vand af de brede.





Bestil en måltidskasse

Du sparer tid ved at få dine madvarer bragt direkte til døren, og samtidig slipper du for at spekulere over, hvad du skal lave til aftensmad. To fluer med ét smæk, sådan!