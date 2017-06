Myte 9: Du har fået en solskade, når du er blevet brun

Når du får fregner eller bliver solbrun, er der reelt set tale om en solskade. For at du kan få en længerevarende brun kulør, trænger de såkaldte UVB-stråler nemlig først ned i hudens øverste lag og gør den rød og forbrændt. Det skader hudcellerne og øger risikoen for hudkræft, og derfor bør dette holdes på et minimum. Er du rigtig glad for at have en brun kulør, kan du med fordel bruge selvbruner. Den beskytter ikke huden, men giver en flot farve, så du ikke fristes til at sidde for længe i solen.

Fakta!

Myte 10: Du kan sagtens spare D-vitamin op i kroppen

Du kan ikke danne mere D-vitamin, end du har brug for, ved at stege i solen i timevis. Tværtimod stopper huden med at producere D-vitamin, når den har suget tilstrækkeligt med UVB-stråler til at opfylde dit behov, hvilken den i sommerhalvåret gør efter ca. 15 min. Det eneste, du får ud af at opholde dig længe i solen, er altså en solskade.

Fup!