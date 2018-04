Syltede rødløg

2 rødløg

1 dl æblecider- eddike

1 dl vand

1 spsk. honning

½ tsk. havsalt

Sådan laver du syltede rødløg

Hak løg, og kom dem i et glas.

Bring resten af ingredienserne i kog, og lad dem simre i et par min.

Hæld væsken over løgene, og luk til.

Lad trække i 6-8 timer.

Du kan sagtens varierede de syltede rødløg ved at tilsætte 1 tsk, korianderfrø, fennikelfrø, hel spidskommen eller stjerneanis.





Hvor længe kan syltede rødløg holde sig?

Syltede rødløg kan sagtens holde sig i køleskabet i et par uger, selvom det smager så godt, at der næppe er meget tilovers. Hvis du vil sikre dig, at de syltede rødløg holder sig, kan du med fordel skylle sylteglasset i først kogende vand og dernæst atamon. Sørg for at løgene er helt dækket af eddikelagen.