Grønne protein-snackkugler med spinat

12 stk.

1 dl pistacienødder

1 dl hampefrø

2 håndfulde spinat

1 dl peanutbutter

1 dl dadler, udstenede

Topping:

2 spsk. græskarkernemel eller finthakkede pistacienødder





Sådan gør du

Blend alle ingredienser i en foodprocessor, til du har en sammenhængende masse.

Form 12 små kugler, og rul dem i lidt græskarkernemel.

Stil snackkuglerne på køl i en times tid, enten i fryser eller køleskab, så de kan sætte sig. Kuglerne kan holde sig ca. 3 dage på køl, og længere tid, hvis spinaten udelades.

Næringsindhold pr. stk.:

Energi: 121 kcal

Protein: 4,9 g

Fedt: 8 g

Kulhydrat: 9,2 g

Kostfibre: 3 g