Snickers, Bounty, KitKat og After Eight ... Også hos hardcore sundheds-freaks kan disse navne få mundvandet til at løbe.

Men hvorfor nægte dig selv chokoladebarer, når du selv kan lave disse – der smager lige så himmelsk, men er væsentlig blidere ved dit blodsukker og spækket med gode vitaminer, mineraler, fedtstoffer og kostfibre.

Barerne er spækket med sunde sager, men også med kalorier, så du skal ikke spise dig mæt i dem. Nyd en enkelt, når du skal forkæle dig selv, og frys så resten ned.