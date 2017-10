Sundhedsekspertens græskar-juice: Få glød og energi i efteråret

Græskar en farverig fætter, der lyser flot op i efterårets køkken, når mørket og kulden kommer snigende. Men græskaret kan langt mere end at give farver til en mørk tid, den indeholder nemlig en lang række gode næringsstoffer samtidig med, at den har et meget lavt kalorieindhold.

Her kan du læse meget mere om, hvordan du får det bedste ud af dit græskar.

Vi er dog langt fra de eneste, der har en forkærlighed for den orange grøntsag. Sundheds- og juiceekspert Pia Thau benytter sig af græskar i efterårets slowjuices - og hun løfter her sløret for en af opskrifterne, der kan give dig ekstra energi og glød i en kold tid.



Opskrift på Hokkaido Juice

150 g gulerod

80 g hokkaido, skrælles

130 g pære, de faste af dem

80 g appelsin, skrælles



Sådan gør du:

Rengør alle ingredienserne og pres dem herefter gennem din juicer. Start med hokkaido, dernæst pære og appelsin. Så har du på et øjeblik en smuk farverig juice, der tanker dig op på energi og vitaminer.

Du kan få mere inspiration til dine juicer i "Slow Down - Juice up!" af Pia Thau.