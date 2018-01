Hvad er ingefærshot godt for?

Den knoldede planterod, ingefær, har mange veldokumenterede egenskaber, men direkte indvirkning på forkølelse har ingefæren ikke.

Det betyder dog ikke, at et ingefærshot er helt uden effekt. Når du spiser ingefær, får dit immunforsvar nemlig flere kræfter til at tage hånd om de virus, der skaber forkølelsen.

For at høste ingefærens kraftfulde stoffer er det dog vigtigt, at du spiser en rimelig stor dosis – mindst fem gram om dagen. Hvis du får ingefær via et ingefærshot, skal der dog typisk det dobbelte til, fordi store dele af roden bliver siet fra og kasseret i forbindelse med tilberedningen.

Opskrift på ingefærshot

Det skal du bruge til 1,5 liter ingefærshots