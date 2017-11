Er du tosset med flydende vitaminer og mineraler, kan du glæde dig over, at et glas fyldig juice er en genial genvej til at nå dagskvoten. Alt, hvad du behøver, er friske råvarer, en saftpresser og disse supersunde juice-opskrifter. Juicepresseren udnytter råvarerne fuldt ud, fordi alt skrog og indmad også presses med, men du kan også forsøge med en blender. Begge løsninger betyder, at juicen bliver supersund og kan erstatte hovedparten af din daglige dosis af frugt og grønt. Ganske enkelt fordi flere af de immunforsvarsstyrkende stoffer, flavonoider, først frigøres under en tur i saftpresseren.