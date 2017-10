3 lækre juice-opskrifter, der giver dig energi og booster din sundhed

Mr. Grønkål

180 g agurk

30 g grønkål

110 g æble

70 g ananas, skrælles

15 g økologisk citron

Sådan gør du:

Rengør alle dine ingredienser og pres dem herefter gennem dine juicer. Start med grønkål og citron.

Juicen er et kæmpe hit hjemme hos os. Som altid kan du bare pifte den op med lidt ekstra æble eller ananas, hvis du vurderer, at den er for grøn til dine smagsløg.

Note: Grønkålen er ”superhelten” i denne juice. Grønkål har nemlig en antiinflammatorisk effekt, og så er den en sand vitaminpille. Den indeholder både A, B1, B2, B3, B6, C, E, K-vitaminer. Desuden rummer den kraftfulde plante også dejlig smørende olier, såsom omega-3 og omega-6. Husk på at de gode olier sikrer, at du bedre kan optage de fedtopløselige vitaminer, og de er desuden gavnlige for dit blodsukker. Og ikke nok med det, juicen indeholder også en god portion carotenoider og flavonoider - de kraftfulde antioxidanter, som netop booster dit immunforsvar, holder din krop kampberedt og beskytter dig mod flere livsstilssygdomme.

De gode olier og de gavnlige antiinflammatoriske herligheder, kan desuden være med til at forebygge skader ved hård træning.

