Sund julekonfekt fra alle os til alle jer

Jule-konfekt er både skønt at spise og sjovt at lave, derfor har vi samlet et skatkammer af lækre opskrifter på konfekt til julemåneden, både de sunde af slagsen og de lidt mere syndige.

Her finder du alt fra den traditionelle jule-konfekt med nougat og marcipan til de mere utraditionelle rå pebernødder og chiakugler med kokos til en italiensk konfektklassiker som panforte.

Den hjemmelavede konfekt er ikke bare god til gæster eller en stille hyggestund alene, men egner sig også glimrende som værtindegave til chokoladeelskere.

Selvom vi har forsøgt at give vores konfekt-opskrifter et sundt twist er nogle af de søde sager lidt mere syndige end andre, men når du laver konfekten selv, sikrer du dig, at det du putter i munden er lavet af gode og naturlige råvarer og skal man synde i julemåneden, er det trods alt sjovere at gøre det med kvalitets-konfekt.





Find alle vores konfekt-opskrifter herunder