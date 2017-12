Rødkål kan laves på mange forskellige måder. Og det er slet ikke så vanskeligt, som mange måske tror. Vi har fundet et godt, nemt og lækkert alternativ til hjemmelavet rødkål, som tager under en time at lave. Og så er portionen til seks personer.

Med denne opskrift behøver du ikke at bruge oceaner af tid på at lave rødkål juleaften - og du slipper for at spise den lidt kedelige version, man kan købe på glas.

Det skal du bruge: