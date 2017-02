Kylling med quinoa og grønne bønner

2 personer

120 g quinoa

2 stk. kyllingebrystfilet

Ekstra jomfruolivenolie

Havsalt

Kværnet sort peber

200 g frosne grønne bønner

100 g semidried tomater

40 g parmesanost

Sådan laver du kyllingesalat

Kog quinoa efter emballagens anvisning.

Gnid kyllingefileterne med olie, og krydr med salt og peber.

Steg dem på en grillpande; først ved høj varme på hver side, skru så ned for varmen, og steg dem færdige ved middelvarme i ca. 7 minutter på hver side.

Giv bønnerne et opkog i letsaltet vand, og hæld straks vandet fra.

Anret dem med kylling i strimler, quinoa, semidried tomater og høvlede flager parmesan.

Ud over at smage super godt er denne ret også fyldt med gode proteiner. Her finder du nogle af de råvarer, der indeholder allerflest proteiner pr. 100 g.

Næringsindhold pr. person:

Energi: 663 kcal

Protein: 51 g

Fedt: 19,3 g

Kulhydrat: 77,8 g

Kostfibre: 12,9 g