Hvad vil det sige at trøstespise?

Trøstespisning eller overspisning er for mange et forsøg på at få det bedre, når vi fx oplever nederlag. Ved at spise udskilles belønningsstoffer i hjernen, og det har positiv indflydelse på vores mentale velvære.

Problemet med trøstespisning er bare, at det hurtigt kan eskalere, så mad bliver løsningen på dine problemer. Det kan nemt føre til vægtøgning, uden at du får løst problemerne.

6 tegn på, at du trøstespiser

Mad har en beroligende virkning på dig, når du føler dig udfordret eller ked af det. Når du har spist (for meget) usundt, bliver du ofte ramt af dårlig samvittighed. Når du vil fejre dig selv, er det altid med mad og helst af den usunde slags. Du spiser ofte i smug, fordi du er flov over, hvor meget du i virkeligheden guffer. Du føler dig ofte energiforladt, træt og irritabel, selvom du indtager meget energi. Du har sjældent fornemmelse for, hvad du i virkeligheden har behov for.

Du kan også teste dit forhold til mad her, og få et råd med på vejen.

