Du ved sikkert allerede, at det er sundt at spise fisk. Og måske er du også godt klar over, at særligt fede fisk er sunde og gode for kroppen. Alligevel er det de færreste, der vælger at servere sild til middagen - og det er ærgerligt. For den fede fisk er supersund, og så smager den ovenikøbet rigtig godt.

Hvorfor er sild sundt?

Selvom de magre fisk er sunde på grund af deres lave indhold af fedt, så bør man bestemt ikke gå udenom de fede fisk som fx sild.

Blandt andre fede fisk er sild nemlig fyldt med de sunde omega-3-fedtsyrer, som i den grad er med til at sætte forbrændingen i vejret - særligt, hvis du samtidig sørger for regelmæssigt at få pulsen i vejret.

Derudover er sild spækket med D-vitamin. Et vitamin vi særligt har brug for i de mørke og kolde måneder, hvor solen ikke kigger så meget frem, som man måske kunne ønske sig.