Feder mandler?

Måske har du hørt nogen påstå, at mandler slanker, og selv om det kan lyde mærkeligt, når mandler nu bugner af fedt, så er den faktisk god nok. Ud over sundt fedt og kostfibre rummer mandler også en pæn portion proteiner, og da netop disse de tre næringsstoffer har en høj mæthedsværdi, er mandler i høj grad med til at gøre dig mæt i længere tid. Effekten er dokumenteret i flere undersøgelser, bla. i et forsøg, hvor en gruppe overvægtige blev sat på henholdsvis en fedtfattig diæt og en diæt med mandler. Her viste det sig, at mandelgruppen tabte sig mest.

I et andet lignende forsøg med mandler og overvægtige, var der ingen vægttab, men i gruppen med mandler havde alle mistet mavefedt og opnået et lavere taljemål.

Flere undersøgelser peger desuden på, at vi ikke optager alt fedtet fra mandler. Forskerne er dog ikke enige om, hvor meget fedt vi optager. Uenigheden spænder fra under halvdelen til tæt på 100 pct.