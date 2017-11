Der er masser af gode grund til at spise kål, foreksempel at du forebygger hjerte-kar-sygdomme, mindsker risikoen for diabetes og danner et effektivt værn mod kræft. Men, hvordan håndterer man lige de der kål, og hvordan forbereder du f.eks. savojkål, rødkål og spidskål, så du får det bedste ud af dem? Bliv klogere på de forskellige kåltyper og få tips til tilberedning og opskrifter.