For 500 siden spiste Azteker-krigerne chiafrø for at få energi og udholdenhed, inden de skulle i kamp. De små, brune frø nåede først frem til Danmark i 2013, men siden lanceringen har interessen været støt stigende, for chiafrø indeholder en lang række sundhedsgevinster.

Derfor er chiafrø sunde

1. Kostfibre: Chiafrø har et tårnhøjt indhold af kostfibre. Du får hele 5 gram fibre i en spiseskefuld, hvilket klart giver andre frø som sesamfrø, hørfrø og solsikkefrø baghjul. Kostfibrene binder en masse væske til sig – op til 27 gange deres egen vægt – og svulmer derfor op i dine tarme. Det styrker din fordøjelse og holder dig mæt i længere tid. Derfor kan chiafrø være med til at understøtte et vægttab. De mange kostfibre er også med til at holde dit blodsukker stabilt.