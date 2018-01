Derfor skal du spise appelsiner

Dette er appelsiner godt for

Appelsiner holder forkølelsen væk

Den saftige citrusfrugt bugner af flere hundrede plantestoffer og C-vitamin, der gør dit immunforsvar toptunet. Genialt til at undgå snue i de kolde vintermåneder.

Appelsiner forebygger kræft

Appelsin er en kilde til flavonoider, en slags antioxidanter, der bl.a. menes at beskytte mod kræft. Rotteforsøg har fx vist, at appelsinjuice kan øge blodets evne til at rense kroppen for såkaldte frie radikaler.

Appelsiner styrker dine knogler

Den solgule frugt indeholder pæne mængder kalk, som i kombination med C-vitamin har vist sig at kunne reducere risikoen for knogleskørhed.

Appelsiner indeholder følgende:

Den læskende citrusfrugt består af 86,5 pct. vand, hvilket gør den oplagt at presse og en god kilde til væske.

Under den tykke yderskal findes en svampet inderskal med et højt indhold af pektin, en fiber, som bl.a. kan bruges som jævning i fx marmelade.

Når du bryder appelsinens skal, sprøjtes saften ud med op til 38 km i timen. Af samme årsag kan frugtens velkendte Aroma ofte duftes på lang afstand.

Skrællen og den hvide inderskal indeholder flavonoidet hesperidin, som bl.a. har en positiv indvirkning på blodtrykket og kolesteroltallet.

Appelsiner egner sig særligt godt til

At skære ud i skiver eller små stykker, du kan toppe din yoghurt eller skyr med.

Du kan f.eks. tilføje appelsiner som topping på denne lækre quinoagrød med skyrcreme.

At rive skallen på og bruge i dressing, marmelade, varme retter eller bagværk.

Salater med kål. Prøv fx en hvidkålssalat med appelsinfileter, tranebær, pinjekerner og vinaigrette.

Prøv f.eks. denne fantastiske rødkålssalat med appelsin.