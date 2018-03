Er æg sundt?

Giver æg forhøjet kolesteroltal?

Det er en udbredt og sejlivet myte, at æg er skidt for kolesteroltallet. For godt nok rummer æg meget kolesterol. Men forskerne er nemlig for længst blevet enige om, at kolesterolindholdet i vores mad – herunder æg – ikke har nogen videre betydning for kolesterolniveauet i blodet, da din krop selv danner og regulerer kolesterol.

Hvis du kun spiser lidt kolesterol, danner din krop således selv mere kolesterol og omvendt.

Forhøjet kolesterol er ikke en sygdom i sig selv, og du kan ikke mærke, om dit kolesteroltal er for højt, men et forhøjet kolesteroltal kan alligevel være farligt, da det medvirker til udviklingen af åreforkalkning.