3. Effektiv træning

Chokolade inden din træning er et hit, for kakaoens indhold af antioxidanterne catechiner og epicatechin forbedrer din præstationsevne. Forsøg har desuden vist, at folk bliver mere udholdende til træning af at have spist chokolade.

4. Ro i sindet

Det er ikke kun din krop, men også din psyke, der har gavn af chokolade, da det har en afslappende effekt. Fx har et forsøg vist, at testpersoner, som spiste mørk chokolade dagligt i en måned, sænkede deres stressniveau og følte sig 10 procent mere afslappede end ved starten af forsøget.

5. Skarp i pæren

Ifølge forskning øger chokolade blodcirkulationen i hjernen, hvilket forbedrer din evne til at fokusere. Blot en smule kakao dagligt i fem dage var nok til at hjælpe testpersoner, som blev sat til at løse en række kognitive opgaver.