Farvel til pasta, ris, brød og kartofler

... og goddag til en sundere og slankere livsstil

Det kan dog sagtens lade sig gøre at erstatte den hvide stivelse med sundere alternativer. Den oplagte løsning er at bytte ris, brød og pasta ud med fuldkornsvarianterne og skippe de gamle vitaminforladte kartofler til fordel for nye kartofler med skræl. Dermed vinder du både flere vitaminer og kostfibre, der øger mætheden og gavner din fordøjelse.

Er du på jagt efter mere sundhed, kan du tage skridtet videre og vælge grønne alternativer. Disse byttehandler giver dig ud over flere kostfibre, vitaminer og mineraler også en ordentlig spandfuld antioxidanter og sparer dig for en masse kalorier.

I nedenstående artikler kan du finde forslag til et væld af sunde alternativer, som din krop vil elske dig for at smække på tallerknen.